Hitem ostatnich tygodni jest bez wątpienia romans Mariny Łuczenko i Wojciecha Szczęsnego. Młode gwiazdy coraz śmielej afiszują się ze swoim uczuciem, choć żadne z nich oficjalnie nie potwierdziło, że są razem. Znajomi proszeni o komentarz milczą, albo twierdzą, że to "mocno zaawansowana przyjaźń". Przypomnijmy: Marina i Szczęsny spędzili szaloną noc w klubie

Teraz jednak znajomość Mariny i Wojtka czeka duży sprawdzian. Piosenkarka po raz kolejny wybiera się do Stanów Zjednoczonych, gdzie spędziła niemal całą pierwszą połowę tego roku. Jak dowiedziało się AfterParty.pl, Łuczenko do Los Angeles wylatuje jeszcze w lipcu i zamierza zostać tam do września, aby dokończyć prace nad swoją drugą płytę.

Co ze Szczęsnym? Jego urlop już się zakończył i Wojtek jest w Londynie, gdzie trenuje ze swoim klubem, Arsenalem Londyn, gdyż rozgrywki ligi angielskiej startują już 17 sierpnia.

Myślicie, że ich relacja przetrwa kilkumiesięczną rozłąkę? Trzymamy kciuki!

