MaRina Łuczenko - Szczęsna ma za sobą pracowity rok. Powiedziała nam, że jej druga płyta jest już prawie w całości nagrana i usłyszymy ją jeszcze w tym roku!

„Teraz jest taki moment, że zastanawiam się, czy chcę ją wydać sama czy w wytwórni płytowej. Chodzę na rozmowy, słucham propozycji. Być może wydam ją samodzielnie, tak jak poprzednią płytę i single. Lubię być niezależna, wtedy czuję się wolna pod względem artystycznym. Ale wiadomo - ciężko być niezależnym artystą w dzisiejszym świecie. Dlatego zobaczymy, na co się zdecyduję, mówi "Fleszowi" MaRina.

Gwiazda cieszy się też z ostatnich sukcesów, bo singiel nagrany w duecie z brytyjskim wokalistą Jamesem Arthurem "Let Me Love The Lonely”, pokrył się niedawno złotem.

Marina i Wojtek Szczęsny planują dziecko?

Spytaliśmy Marinę, jak układa jej się związek z Wojtkiem Szczęsnym.

„Wszystko pięknie, żyjemy w szczęśliwym związku małżeńskim, na codzień dość zwyczajnym”, mówi gwiazda.

Spytaliśmy Marinę też o plany macierzyńskie. I o dziwo, gwiazda, która unika jak ognia prywatnych pytań, tym razem odpowiedziała.

Z całym szacunkiem, ale planować mogę płytę, singiel, karierę. To oczywiste, że jeśli jakaś para decyduje się na ślub, to oznacza, że chce w przyszłości powiększyć rodzinę. Ale to... planować może za nas tylko Bóg”, powiedziała w magazynie „Flesz”.

