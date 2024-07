Marina i Wojciech Szczęsny wrócili już z podróży poślubnej! Zakochani kilka tygodni po sekretnym ślubie w Grecji wybrali się w podróż dookoła świata. W czasie kilkunastu dni podróży odwiedzili kilka egzotycznych miejsc. Najpierw wylądowali w Tokio, gdzie dogłębnie poznali japońską kulturę, a swoimi odkryciami Marina chwaliła się na Snapchacie i Instagramie. Potem przyszedł czas na Hawaje i Honolulu oraz wyspę Maui. To właśnie tam wokalistka chwaliła się seksownym ciałem w bikini, a Wojtek Szczęsny testował swój nowy gadżet, czyli drona. Zakochani nagrali nawet razem romantyczny filmik! Ostatnim przystankiem w ich podróży poślubnej było Los Angeles. Tam z kolei odwiedzili Universal Studio, gdzie dowiedzieli się jak powstają największe światowe produkcje filmowe.

Reklama

W miniony weekend Marina i Wojtek Szczęsny wrócili do Warszawy. Teraz cieszą się czasem wolnym i spędzają go z przyjaciółmi i z rodziną. Artystka na swoim Snapchacie chwaliła się przepysznymi daniami z jednej z najmodniejszych warszawskich restauracji. Jakie teraz mają plany? Najprawdopodobniej czeka ich przeprowadzka, ponieważ Wojtek wraca do Arsenalu Londyn.

Zobacz: Wojtek Szczęsny zapłacił za wydanie płyty Mariny? Taki mąż to prawdziwy skarb!

MaRina i Wojciech Szczęsny wrócili już z podróży poślubnej

Zobacz także

Teraz zakochani spotykają się w Warszawie z rodziną i przyjaciółki