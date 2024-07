Obecnie kariery Mariny Łuczenko przeżywa wielki rozkwit. Piosenkarka, prywatnie żona Wojciecha Szczęsnego w tym roku zadebiutowała na Festiwalu w Opolu. Mąż razem z synem wiernie wspierali wokalistkę za kulisami. Coraz częściej mamy okazję oglądać gwiazdę w mediach. Niedawno udzieliła naszemu reporterowi obszernego wywiadu, w którym opowiedziała o niełatwych początkach. W okresie szkolnym nikt jej nie rozpieszczał.

Ukochana Wojciecha Szczęsnego ostatnio nie może opędzić się od dziennikarzy. Krążą plotki, że Marina Łuczenko zastąpi Dawida Kwiatkowskiego w jury "The Voice Kids". Piosenkarka z powodzeniem rozwija swoją muzyczną karierę. Na muzyce skupia się już od najmłodszych lat. W rozmowie z naszym reporterem przyznała, że w okresie szkolnym nie było to łatwe. Rówieśnicy nie patrzyli na nią łaskawym okiem, gdy realizowała swoją pasję.

Szkołę wspominam bardzo ciężko. Często opuszczałam, wracałam, przywoziłam te dyplomy, puchary do gabloty. Dzieciaki były zazdrosne, że ja mam swoją pasję, coś innego; że mam czelność marzyć o czymś więcej niż życie szkolne — powiedziała.

Okazuje się, że nie tylko inne dzieci potrafiły sprawić jej przykrość. Marina nie mogła liczyć też na wsparcie wielu nauczycieli. Czasem doświadczała nieprzyjemnych sytuacji ze względu na swoje pochodzenie. Warto przypomnieć, że piosenkarka urodziła się w Winnicy w Ukrainie.

Tak naprawdę nic mnie w tamtym okresie nie wyróżniało od żadnego dzieciaka w moim wieku oprócz tego, że miałam ogromną pasję. Jeszcze na starcie byłam spalona ze względu na to, że byłam z Ukrainy, więc byłam gnębiona, byłam co rusz poniżana i bardzo mocno to odczuwałam — przyznała.