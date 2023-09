Marina i Wojciech Szczęśni mają za sobą emocjonujące zakończenie roku. Piosenkarka była jedną z gwiazd "Sylwestra marzeń TVP" i zachwyciła widzów swoich występem w Zakopanem. Na imprezie pojawił się też jej mąż. Kilka tygodni wcześniej bramkarz został okrzyknięty bohaterem reprezentacji Polski dzięki świetnej dyspozycji na mundialu w Katarze. Nic dziwnego, że o parze mówi cały kraj. Ostatnio Szczęśni mieli kilka chwila dla siebie. Jak spędzają wolny czas? Marina pokazała nagranie szalejącego synka, Liama. To najsłodsze, co dziś zobaczycie! Marina pokazała, jak tańczy Liam. Syn Wojciecha szczęsnego jednak nie będzie piłkarzem? Marina i Wojciech Szczęśni wybrali się na spacer razem ze swoim synkiem. Gwiazdy wykorzystały dobrą pogodę i spędziły czas na świeżym powietrzu. Najwyraźniej radosny nastrój towarzyszył całej rodzinie, co potwierdza nagranie, które piosenkarka opublikowała na Instagramie. Zobacz także: Marina zdradza, co Wojciech Szczęsny powiedział, pocieszając syna po przegranym meczu podczas mundialu Mały Liam postanowił zaprezentować swoje umiejętności taneczne. Jego rodzice nie mogli się napatrzeć na chłopca. Wojciech Szczęsny wspierał synka w jego popisach. Wygląda na to, że 4-latek ma prawdziwy talent. Czyżby pociecha piosenkarki i bramkarza odkryła nową pasję? Później jednak chłopiec założył rękawice bramkarskie i zaczął grać w piłkę. Fani mają teraz niezłą zagwozdkę. Myślicie, że Liam pójdzie w ślady ojca i zostanie piłkarzem? A może czeka go kariera tancerza? Jeśli chłopiec w przyszłości zawodowo będzie bronił bramki, będzie to kolejny bramkarz w rodzinie. Warto przypomnieć, że nie tylko jego tata, ale również i dziadek, Maciej Szczęsny grał na tej pozycji. Jedno jest pewne - w tej rodzinie nie brakuje utalentowanych osób, co niedawno udowodnił ojciec Liama...