Ta wiosna należy do Mariki. Wokalistka, która dobrze była znana w wśród fanów muzyki reggae dzięki udziałowi w "The Voice of Poland 2" stała się rozpoznawalna dla większych mas. Wokalistka częściej zaczęła pojawiać się w mediach, dzięki czemu ludzie zaczęli interesować się jej muzyką. Ostatnio gwiazda wydała płytę "Chilli ZET Live Sessions", na której znalazły się jej największe przeboje w nowych akustycznych wersjach. Wczoraj w jednym z warszawskich Empików odbyła się promocja krążka.

Na evencie Marika zaprezentowała się w znakomitej formie. W krótkiej spódnicy Pinko z dumą eksponowała swoje piękne długie nogi, które dodatkowo wydłużyła zakładając szpilki. Wokalistka lubi ubierać rzeczy w energetyczne kolory, dlatego na górę założyła pomarańczowy top odsłaniający jej ramiona. Być może już niedługo piosenkarka pokaże znacznie więcej, gdyż "Playboy" zaproponował jej sesję.

Podczas spotkania w Empiku gwiazda zagrała kilka numerów oraz podpisywała fanom swoje krążki. Sama Marika dobrze się bawiła, a także było widać, że jest w swoim żywiole. W końcu muzyka jest jej największą pasją.

