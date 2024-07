Gwiazdy coraz częściej pracują nad swoim wyglądem, w rytm zasady - "jak cię widzą, tak cię piszą". Jedni wyciskają z siebie siódme poty na siłowni, inni po porostu trzymają ścisłą dietę walcząc ze słabościami. Obie metody okazują się bardzo skuteczne, ale podobnie wymagają wielu poświęceń. Ostatnio Kamil Durczok opowiedział o swojej drodze do szczupłej sylwetki, która opłakana jest trudem, bólem i dużym wysiłkiem. Zobacz: Durczok chudnie w oczach! Swój sekret na nienaganną figurę wyjawiła też Marika, która od niedawna prowadzi program „The Voice Of Poland”. Gwiazda wzięła sobie do serca słowa, że telewizja dodaje pięć kilogramów i postanowiła przejść na dietę bezmięsną.

Marika w wywiadzie dla „Cosmopolitan” wyznała, że jest wegetarianką:

- Jestem wegetarianką, ale to nie dlatego, że uważam, że człowiek nie powinien jeść innych istot – to zupełnie naturalne, że drapieżniki zjadają się nawzajem – ale dlatego, że nie podoba mi się pomysł hodowlany. Kury w klatkach, krowy, które nigdy nie widziały słońca… Lepiej być na diecie bezmięsnej. - przekonuje piosenkarka.

Jej postawa wynikająca bardziej z poglądu na świat, niż z dbałości o figurę, z cała pewnością znajduje odzwierciedlenie w zgrabnej sylwetce. Sekretem stałego bycia fit jest jeszcze ograniczenie spożywania słodkości, a to trzeba przyznać, całkiem spore wyrzeczenie. Ale Marika nie dała się całkowicie zwariować i czasami pozwala sobie na drobną przyjemność, czyli jej ulubiony chleb z masłem i rzodkiewką.

Brzmi jak luksus, ale i tak nie przebije to diety Anji Rubik, która pozwala sobie na więcej przyjemności. Przypomnijmy: "Jem czekoladę i chudnę"

Marika na konferencji "The Voice Of Poland":