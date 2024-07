Maria Sadowska po latach działalności muzycznej w kręgach off-owych, ma szanse teraz zaistnieć na poważnie na rynku komercyjnym. Wszystko dzięki udziałowi w trzeciej edycji show "The Voice of Poland", gdzie jest trenerką, co zdążyła już okupić... krwią. Przypomnijmy: Sadowska miała wypadek w "The Voice". Polała się krew

Reklama

Piosenkarka nie zapomina jednak o swojej karierze muzycznej. W sieci ukazał się właśnie teledysk do utworu "Pole walki", który jest kobiecym manifestem o prawie do... aborcji. Temat już z założenia jest kontrowersyjny, ale Sadowska nie poprzestała na tym - powstał do niego przejmujący klip, w którym widzimy Marię kompletnie nagą. Zdjęcia zrealizowano w Puszczy Augustowskiej, a reżyserią zajęła się sama wokalistka.

Kontrowersyjny teledysk do "Pola walki" poniżej. Rozbudzi na nowo dyskusję o prawie do aborcji w Polsce?

Zobacz: Dramat Sadowskiej: Nie jem. Brzuch mnie boli cały czas

Zobacz także

Reklama

Sadowska i reszta gwiazd "The Voice of Poland" na konferencji prasowej: