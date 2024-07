Maria Sadowska w rozmowie z Party.pl opowiedziała o klątwie, jaka łączy ją i Natalię Kukulską. Artystka opowiedziała o znajomości z nową trenerką "The Voice of Poland" i zdradziła, że podobnie jak Kukulska musiała walczyć z wizerunkiem dziecięcej gwiazdy. Maria Sadowska skomentowała również udział swojej koleżanki z talent show TVP2.

Z Natalią znamy się 20 lat. My mamy bardzo podobną historię, obie zaczynałyśmy jako dzieci. Wiemy, jak to jest udowadniać, pracować na własne nazwisko w cieniu nazwiska rodziców. Wiemy, jak to jest trudno uwalniać się od takiej klątwy bycia dziecięcą gwiazdą. Mamy wspólną historię, przeszłyśmy podobną drogę - przyznała Maria Sadowska. - Natalia jest świetnym fachowcem, fantastyczną wokalistką, bardzo dobrą technicznie więc myślę, że będzie miała bardzo wiele dobrego do przekazania uczestnikom.