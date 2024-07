Natalia Kukulska jest w trzeciej ciąży!

Natalia Kukulska jest w ciąży - spodziewa się trzeciego dziecka! Jak dowiaduje się magazyn "Party", 40-letnia wokalistka właśnie spełnia jedno ze swoich marzeń o dużej rodzinie. Wraz z mężem, Michałem Dąbrówką, mają już dwójkę dzieci - 11-letnią Annę i 16-letniego Jana. Wokalistka nigdy jednak nie ukrywała, że pragnęłaby mieć gromadkę dzieci. Ostatnio wyznała to na antenie jednego radia:

Mam synka i córeczkę. Plan minimum wykonany. Oczywiście, że marzę o dużej rodzinie. Trudno przewidzieć, co się wydarzy, ale... rozważam tę myśl.

Jak udało się ustalić magazynowi "Party" już na początku przyszłego roku Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka powitają na świecie trzecie dziecko. Podobno wybrali już nawet imię, jeśli urodzi się dziewczynka:

Natalia i Michał długo zastanawiali się nad imieniem i wybrali Laura, jeśli faktycznie będzie to dziewczynka - mówi znajoma gwiazdy w rozmowie z dwutygodnikiem.

Wokalistka wcale nie zwalnia tempa! Niedawno była na nagraniach do czołówki nowej edycji "The Voice of Poland", do którego przesłuchania w ciemno zaczynają się w sierpniu, a odcinki live już w listopadzie. Do tego wszystkiego dochodzą koncerty do końca listopada i nagrywanie nowej płyty. Na razie Natalia Kukulska doskonale kamufluje ciążowe krągłości.

Wokalistka jest w czwartym miesiącu ciąży