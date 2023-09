Anna Jantar zginęła 43 lata temu. Jej piękne życie zostało tragicznie przerwane przez wypadek samolotu, który rozbił się w lesie kabackim niedaleko lotniska w Warszawie 14 marca 1980 roku. Anna Jantar osierociła wówczas kilkuletnią Natalię Kukulską. Ostatnie wspomnienie dorosłej już Natalii o mamie łamie serca... Trzymałam bukiecik frezji, aby nim mamę powitać... - mówiła w wywiadzie z Vivą! Jakie wspomnienia związane z mamą towarzyszą Natalii Kukulskiej do dzisiaj? Zobacz także: Natalia Kukulska pokazała wzruszającą kartkę z pamiętnika Anny Jantar! Te słowa wpisała w dniu narodzin córki Natalia Kukulska o dniu śmierci Anny Jantar Anna Jantar była bez wątpienia jedną z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Jej przeboje śpiewała cała Polska, a dramatyczna katastrofa lotnicza, w której zginęła piosenkarka na dobre zapisała się w pamięci jej wiernych fanów. Kilka miesięcy temu, kolejnego smutnego marca, Natalia Kukulska postanowiła wspomnieć swoją ukochaną mamę: To już "41 14 marców" bez niej - zaczęła Kukulska. Ta odwrotność cyfr, ta ironia losu, gdy jesteś na szczycie zawodowym i wszystko się zatrzymuje z hukiem... gdy już lądujesz, widzisz swój cel, ale jest on brutalnie skreślony na zawsze. Tyle planów, tyle oczekiwań, tyle niepewności w sobie i tak wiele radości na ukojenie tęsknoty po 3 miesiącach nieobecności. Staram się nie wracać do tego często. Nie wyobrażać, bo nie sposób przerobić tego sobie. Tak miało być? Może... - dodała. Natalia Kukulska przyznaje, że jako mała dziewczynka niewiele pamięta z tragicznego dnia, który wydarzył się 42 lat temu. Pamięta jednak, że dzień był o wiele bardziej wietrzny niż dzisiaj. Moje wspomnienia z mamą to są flesze. Jest ich garstka i z biegiem lat coraz mniej pamiętam, co jest prawdziwymi wspomnieniami, a...