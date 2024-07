Wielu wątpiło w sukces nowej edycji Tańca z Gwiazdami pod skrzydłami Polsatu, ale format okazał się bezapelacyjnym sukcesem. Sprawiło to, że ponownie wśród polskich gwiazd rozpoczęła się prawdziwa gorączka na taniec i chęć udziału w show. Ciężko się dziwić - gwarantuje on niebywały skok popularności. Przypomnijmy: Kaczorowska podlizuje się produkcji "TzG". Tłumaczy się z krytyki show

Obecnie producenci "TzG" szukają odpowiednich nazwisk, które znów przyciągną przed ekrany miliony telewidzów. Wśród wymienianych w kuluarach nazwisk przewija się m.in. Margaret. Eksperci są też zdania, że Polsat powinien też zaprosić którąś z blogerek, a niezaprzeczalnie największy potencjał medialny ma Jessica Mercedes. Czy zatem zobaczymy je na parkiecie? Ostatnio młode gwiazdy skomentowały taką ewentualność.



Odmówiłam udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Nie jestem w mediach po to, aby opowiadać o swoim życiu prywatnym czy tańczyć, ale po to, aby śpiewać. Dlatego staram się ograniczać moje wystąpienia tylko do tych związanych z muzyką - wyjaśnia Margaret w rozmowie z "Party".