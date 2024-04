Dagmara Kaźmierska była jedną z najbardziej kontrowersyjnych gwiazd tegorocznej edycji "Tańca z Gwiazdami". "Królowa życia" otrzymywała najniższe noty w historii programu, ale widzowie ją uwielbiali za charakter i osobowość, więc oddawali na nią głosy. Dawało to Kaźmierskiej i Hakielowi przepustkę do kolejnych odcinków. Internauci byli podzieleni i niektórzy nie mogli zrozumieć, że celebrytka mimo słabych umiejętności tanecznych przeszła do ćwierćfinału "Tańca z Gwiazdami". Jednak jeśli spojrzymy na historię programu, to "Królowa życia" nie jest pierwszym takim przypadkiem. Zobaczcie, które gwiazdy z poprzednich edycji wypadły najgorzej.

Oto najsłabsze gwiazdy wcześniejszych edycji "Tańca z Gwiazdami"

Okazuje się, że Dagmara Kaźmierska zrezygnowała właśnie z programu, ale jeśli to by się nie stało, to mimo niskich ocen mogłaby znaleźć się nawet w finale "Tańca z Gwiazdami", który odbędzie się już 5 maja. Oceny za umiejętności taneczne Dagmary na to nie wskazywały, jednak uczestnicy już niejednokrotnie zachodzili daleko, dzięki widzom, którzy darzyli ich wielką sympatią. Pamiętacie jeszcze te gwiazdy na parkiecie "Tańca z Gwiazdami"?

Ewa Kasprzyk i Jan Kliment

Ewa Kasprzyk była uczestniczką trzeciej edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie. Mimo słabych ocen od jury aktorka zajęła 4. miejsce, a obecnie sama ocenia tegoroczną edycję show.

Jarosław Kret i Lenka Klimentova

Dziennikarz Jarosław Kret przyjął zaproszenie do 7. edycji tanecznego show i po dwóch odcinkach pożegnał się z programem. Punktacja od jury za jego taniec nie przekroczyła 15. punktów na 40. możliwych. Czarna Mamba w jednym z odcinków podsumowała występ Jarosława Kreta następująco: "Talent jest jak brwi: nie masz, nie dorysujesz".

Angelika Mucha i Rafał Maserak

Również w 7. edycji programu tańczyła influencerka "LittleMonster96", która nieustannie słyszała jedynie krytykę z ust sędziów. Mimo niskiej punktacji mogła liczyć na ogrom wsparcia ze strony fanów, dzięki którym zajęła piąte miejsce.

Justyna Żyła i Tomasz Barański

Obecny choreograf "Tańca z Gwiazdami" w 9. edycji programu był nauczycielem Justyny Żyły. Ex żona skoczka narciarskiego, była często określana mianem "najgorzej tańczącej gwiazdy w historii programu". Do dziś fani programu zapewne pamiętają jej poczynania na parkiecie tanecznym. Mimo naprawdę niskich ocen od jury oraz ogromnej fali hejtu Justyna Żyła zatańczyła aż 5 razy!

Tomasz "Gimper" Działowy i Natalia Głębocka

Tomasz Gimper również nie mógł liczyć na pochlebne opinie od jurorów "Tańca z Gwiazdami". Najczęściej zajmował ostatnie miejsca w tabeli wyników, ale miał nieprawdopodobne wsparcie ze strony fanów, którzy swoimi głosami dali mu awans do finału! Dzięki telewidzom zajął drugie miejsce w 9. edycji show.

Krzysztof Rutkowski i Sylwia Madeńska

Krzysztof Rutkowski był jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w programie. Swoim tańcem nie zachwycił jurorów oraz widzów i odpadł już w drugim odcinku show. Za swoje poczynania na parkiecie otrzymywał "1", co plasowało go na samym końcu w tabeli wyników. Krzysztof i Sylwia brali udział w 13. edycji "Tańca z Gwiazdami".

Wiesław Nowobilski i Janja Lesar

Wiesław Nowobilski znany szerszej publiczności z programu "Nasz nowy dom" pojawił się również w 13. edycji tanecznego show i ku zaskoczeniu wszystkich widzów dobrze radził sobie na parkiecie. Mimo wszystko dostawał od jury niskie oceny, ale internauci pokochali Wiesława i wspierali go głosami aż do półfinału!

Historia programu "Taniec z Gwiazdami" pokazuje, że nie zawsze liczą się umiejętności taneczne. Jest to program rozrywkowy, dzięki któremu widzowie mogą poznać swoich ulubionych aktorów, piosenkarzy czy sportowców od innej strony. Gdyby nie to, że Dagmara Kaźmierska postanowiła zrezygnować z show, to mogłaby sięgnąć po "Kryształową Kulę"!

Żałujecie, że nie zobaczymy już Kaźmierskiej w "Tańcu z Gwiazdami"?

