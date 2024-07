Margaret żyje w świecie muzyki i mody, a więc polityka jej nie interesuje. Jednak na imprezie Vivy! Mody postanowiliśmy sprawdzić, czy wokalistka słyszała o żartach Macieja Stuhra na gali Orły 2016 i całej aferze, która wybuchła zaraz po gali. Margaret nie chce komentować sprawy (tłumaczy, że pewnie powiedziałaby coś niemądrego), ale przyznała się, że rozśmieszyły ją dowcipy aktora:

Maciek Stuhr tak czuł, tak zrobił, ja się uśmiechnęłam. Nie jestem zaangażowana, śledzę tylko to, co Facebook mi rano zaserwuje. Na te tematy powinni wypowiadać się ludzie, którzy się znają, ja się nie znam na tym, i nie będę się wypowiadać na te tematy, bo powiem coś głupiego, a pewnie powiem, to nie moja bajka! - mówi nam Margaret.