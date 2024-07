Koniec roku zmusza do pewnych podsumowań, zwłaszcza muzycznych, które w tym roku nie były litościwie dla Margaret. Choć jej płyta uzyskała status złotej, przez krytyków została uznana za jeden z najgorszych polskich albumów. Przypomnijmy: Szok! Płyta Margaret uznana za NAJGORSZĄ PŁYTĘ ROKU. Recenzenci nie zostawili suchej nitki

Margaret ma jednak na koncie same sukcesy - już w Sylwestra zagra na wielkim Sylwestrze TVP 2 obok Edyty Górniak czy Beaty Kozidrak. Otrzymała również nominację do TeleKamer 2015 w kategorii "muzyka". W rozmowie z "TeleŚwiatem" artystka przyznała, że jest z niej bardzo zadowolona. Oznacza to również, że ludzie ją doceniają:

Bardzo, ponieważ jest to plebiscyt z długą historią. Nie byle co! Wynika więc z tego, że ja też nie jestem takie tam byle co (śmiech). To bardzo miłe. - przekonuje

Zdradziła również, czego można jej życzyć na Nowy Rok:

Przyszły rok zapowiada się bardzo pracowicie. Moja najnowsza płyta po zaledwie kilku tygodniach stała się złota, a ja już pracuję nad nowym materiałem. Dlatego poproszę o więcej czasu, więcej zdrowia i siły. Wiem, że ciężko to spełnić, ale przecież zawsze można sobie marzyć. - mówi

Życzymy jej tego z całego serca.

