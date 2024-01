Katarzyna Cichopek to znana aktorka, która zasłynęła przede wszystkim dzięki serialowi "M jak miłość", gdzie wcieliła się w rolę Kingi Zduńskiej. To już 24 lata od kiedy aktorka pierwszy raz zagrała w serialu produkcji TVP. Od tej pory nic się nie zmieniło i bez zmian pojawia się w najnowszych odcinkach serialu.

Katarzyna Cichopek uwielbia pokazywać kadry ze swojego życia prywatnego. Najczęściej widzimy ją u boku ukochanego Macieja Kurzajewskiego, ale na Instagramie nie brakuje również zdjęć i nagrań, na których Cichopek jest sama. Reklamuje wiele programów, lub pokazuje kulisy śniadaniówki "Pytanie na śniadanie" i serialu "M jak miłość". Tym razem było podobnie. Aktorka na najnowszym nagraniu opublikowała powrót do nagrań serialu.

Od rana Katarzyna Cichopek powędrowała prowadzić "Pytanie na śniadanie", od razu po programie udała się na nagrania "M jak miłość. Przed nagraniami opublikowała nagranie skierowane do fanów.

Dzisiaj kochani zabieram was na plan serialu 'M jak miłość'. Dawno mnie tutaj nie było. Mieliśmy przerwę świąteczną. Teraz chwilę gramy. Później są ferie zimowe i znowu chwilę gramy i znowu jest przerwa, więc taki mamy przerywany cykl produkcyjny, wiec ciesze się za każdym razem, jak po przerwie przychodzę na plan, żeby zobaczyć się z całą ekipą oczywiście no i nagrywać dla was nowe, ciekawe sceny i odcinki

- wyznała Katarzyna Cichopek.