W Sopocie trwa właśnie festiwal Top Trendy 2014. W ciągu trzech dni poznamy najlepszych wykonawców, którzy sprzedali w ubiegłym roku najwięcej płyt, muzyków, którzy mają szansę podbić rynek muzyczny, a na koniec pośmiejemy się przy najlepszych kabaretach w Polsce. Jest to już kolejna edycja festiwalu, który powoli staje się najważniejszym muzycznym wydarzeniem w Polsce. Rzadko zdarza się, żeby na jednej scenie pojawiło się aż tyle gwiazd w tak krótkim czasie. Przypomnijmy: Gwiazdy gotowe na Top Trendy 2014. Kto się pojawił?

W tym roku po raz pierwszy zdecydowano się również nagrodzić wykonawców, którzy sprzedali najwięcej utworów w internecie. Producenci zdecydowali, że czas pójść krok do przodu i docenić tych, którzy są uwielbiani przez młodzież, która muzykę pobiera głównie z sieci - oczywiście chodzi o legalne źródła.

W pierwszej edycji o miano najlepszego artysty walczyły trzy gwiazdy: Margaret, Ewelina Lisowska i Rafał Brzozowski. Podczas koncertu wystąpili również zwycięzcy "Must be the Music" - zespół Sachiel oraz idol nastolatek - Dawid Kwiatkowski.

A oto wyniki:

3. Margaret ("Thank you very much")

2. Ewelina Lisowska ("W stronę słońca")

1. Rafał Brzozowski ("Tak blisko")

Zwycięzcy gratulujemy, choć cała trójka zasługuje na wielkie uznanie.

