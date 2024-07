KONKURS ZAKOŃCZONY!

Lista laureatów:

Łukasz Rz. (Strzyżów)

Karolina G. (Sosnowiec)

Wojciech K. (Tarnogród)

Dominika Z. (Przeworsk)

Tomasz P. (Bracknell, Wielka Brytania)

Gratulujemy! Nagrody zostaną wysłane w ciągu 7 dni roboczych (licząc od 27 marca)

KONKURS ZAKOŃCZONY!

Margaret, czyli Małgorzata Jamroży pojawiła się na polskim rynku muzycznym w ubiegłym roku. Jej pierwszy singiel "Thank You Very Much" podbił listy przebojów i serca słuchaczy na całym świecie. Kontrowersyjny teledysk do tego właśnie utworu stał się ogromnym hitem na portalach społecznościowych. Wokalistka nazywana nadzieją polskiego popu ma na koncie nominacje do MTV EMA 2013 oraz Nickelodeon Kids’ Choice Awards. Niedawno artystka przejęła na kilka dni Instagram MTV, na którym m.in. pokazała swój najnowszy klip do utworu "Wasted" oraz pochwaliła się swoim psem Hunterem.

W konkursie organizowanym przez AfterParty.pl możecie wygrać zestaw nagród od MTV i Margaret.

Nagrody

Do wygrania 5 zestawów nagród w skład których wchodzą: EP-ka Margaret "All I Need", zegarek MTV oraz słuchawki MTV.

Zadanie konkursowe

W kilku zdaniach uzasadnij dlaczego to właśnie Ty powinieneś otrzymać zestaw nagród od Margaret i MTV? Wśród osób, które udzielą odpowiedzi na pytanie konkursowe, Komisja Konkursowa wybierze 5 (pięć) najciekawszych, a ich autorzy otrzymają nagrody. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

Czas trwania konkursu

Na zgłoszenia czekamy do 24 marca 2014 roku, do 13:00.

Wyniki ogłosimy w tej aktualności na górze strony, 25 marca 2014 w godzinach popołudniowych.

Regulamin konkursu

Swoje odpowiedzi wysyłajcie na adres redakcja@afterparty.pl KONIECZNIE wpisując w temacie MARGARET MTV. Pamiętajcie też o podaniu danych adresowych do wysyłki nagród.

Powodzenia!

Tak wyglądała Margaret na planie do nowego teledysku: