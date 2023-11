Żyjesz w stylu eko? Weź udział w konkursie i skorzystaj z szansy wygrania ekoceutyków EcoFriendly Care marki Bandi.

Reklama

W zgodzie z naturą

Z roku na rok przybywa osób, które przechodzą na weganizm. Ten styl życia, czyli rezygnacja ze spożywania produktów pochodzenia zwierzęcego, polega także na wyeliminowaniu ich z wszelkich innych obszarów – w tym dotyczących kosmetyków. Dlatego, jeżeli wybierasz te, które produkowane są w zgodzie z zasadami weganizmu, na pewno przypadną ci do gustu ekoceutyki EcoFriendly Care marki Bandi. To nowa kategoria w proekologicznej pielęgnacji, hypoalergiczna i dostosowana do potrzeb cery wrażliwej. Wszystkie zawierają niemal 100% składników naturalnych i są biodegradowalne. Linia EcoFriendly Care to nie tylko propozycja dla kobiet chcących żyć w zgodzie z naturą, ale i dla tych z nas, którym nie jest obojętny los zwierząt (ich etyczne traktowanie potwierdza certyfikat nadany przez PETA). A jak z jej skutecznością? Ekoceutyki oddziałują na 3 poziomy skóry: skórę właściwą, naskórek oraz mikrobiom skóry. Dzięki temu zapewniają jej kompleksową, a tym samym bardziej skuteczną pielęgnację.

Jeżeli tak jak osoby stojące za marką Bandi, na co dzień starasz się kierować względami ekologicznymi, zorganizowaliśmy dla ciebie konkurs! Z okazji nadchodzących świąt mamy do rozdania 5 zestawów ekoceutyków EcoFriendly Care, które obejmują: trójaktywny peeling, lekką emulsję nawilżającą, a także tonizujący żel do mycia twarzy.

KONKURS

Co musisz zrobić, by zdobyć taki zestaw?

Wykonaj zadanie konkursowe:

Jaki jest twój sposób na bycie eko? Napisz w kilku zdaniach, jak zmieniasz świat na lepsze!

Nagrodzimy najciekawsze i najbardziej inspirujące odpowiedzi.

NAGRODY

5 x zestaw ekoceutyków EcoFriendly Care marki Bandi

mat. prasowe

Czym cechują się produkty wchodzące w skład każdego z zestawów?

Trójaktywny peeling. Trójaktywny, ponieważ usuwa martwe komórki naskórka, zanieczyszczenia oraz nadmiar sebum. W efekcie skóra jest wygładzona, rozświetlona, a jej koloryt wyrównany. Co ważne, peeling wzmacnia także działanie kosmetyków pielęgnacyjnych.

Lekka emulsja nawilżająca. Działa wielotorowo: dba o mikrobiom skóry, wzmacnia barierę naskórkową, a także stymuluje odnowę komórkową. Produkt zapobiega powstawaniu zmarszczek, ujednolica koloryt skóry oraz poprawia jej jędrność i elastyczność. Oprócz tego reguluje nadmierne wydzielanie sebum i redukuje niedoskonałości.

Tonizujący żel do mycia twarzy. Jest delikatny, a przy tym skutecznie pozbywa się zanieczyszczeń, makijażu oraz nadmiaru sebum. Tonizuje, nie naruszając fizjologicznego pH skóry.

Więcej informacji o produktach znajdziesz na bandi.pl

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE!

Materiał powstał z udziałem marki Bandi.

Reklama

zdjęcia: mat. prasowe, Adobe Stock