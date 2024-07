1 z 11

Wczoraj wieczorem odbył się kolejny pokaz mody w tym sezonie - tym razem swoją najnowszą kolekcję zaprezentowała marka MMC. Mimo dość napiętego grafiku imprez w tym tygodniu na pokazie pojawiło się sporo gwiazd. Przypomnijmy: Horodyńska, Margaret, Wierzbicka na pokazie MMC

Bardzo często jest tak, że zaproszone gwiazdy mają na sobie rzeczy od danego projektanta, pochodzące właśnie z najnowszej kolekcji. Podobnie było i tym razem w przypadku Joanny Horodyńskiej i Margaret, ale pojawił się jeden zgrzyt. Zarówno stylistce, jak i wokalistce przypadły do gustu te same złoty buty na białym koturnie. Normalnie należałoby zaliczyć to do wpadki, ale stylowe gwiazdy zestawiły je z całkiem innymi stylizacjami, a na ich usprawiedliwienie należy dodać, że wspomniane buty na pewno będą hitem tego sezonu .

Porównajcie Horodyńską i Margaret na pokazie MMC. Która lepiej wypadła?