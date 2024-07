Rok temu, po ciężkiej chorobie odeszła Anna Przybylska. Śmierć kochanej przez Polaków aktorki wstrząsnęła wszystkimi. Dziś, w pierwszą rocznicę jej śmierci, gwiazdę wspomina jej kolega z planu, Marek Siudym. Aktor w rozmowie z Super Expressem wspomina Anię. Jak ją zapamiętał?

- Cudna, wspaniała osoba. Ona zawsze wnosiła coś radosnego, rozładowywała atmosferę. Nie sposób było się złościć na inne rzeczy, denerwować czymś, jak ona była obok. Sam promyk . To było samo słoneczko, cały czas żartowała, cały czas była uśmiechnięta. Trudno uwierzyć, że jej już nie ma. Ale ona już wiele lat wcześniej obawiała się raka. Taką chorobę miała wcześniej w rodzinie - w linii żeńskiej. Ale Ania nie dała po sobie poznać tego lęku, żyła jak normalna osoba, którą była całe swoje życie. I to było fajne życie.

Marek Siudym i Anna Przybylska wystąpili razem w filmie "Rób swoje, ryzyko jest twoje". Aktor, który w produkcji grał ojca Ani, zdradził jak wyglądała ich współpraca.

- Tam grała moją córkę. I potem kiedykolwiek się widzieliśmy, to krzyczała do mnie: "Cześć, tatuś" i przytulała się do mnie.