Mija rok od śmierci Anny Przybylskiej. Odejście uwielbianej aktorki zasmuciło miliony Polaków. Fani aktorki będą dziś wspominać Anię Przybylską. Wśród osób, które szczególnie dotknęła ta tragedia była menadżerka Anny Przybylskiej. Panie łączyła nie tylko praca, ale i wielka przyjaźń. Małgorzata Rudowska w Dzień Dobry TVN po raz pierwszy opowiedziała o tym, jak bardzo brakuje jej Ani. Wspominała Anię Przybylską we wzruszających historiach:

- Anię poznałam jak miała 16 lat, więc chwilę przed tym zanim wygrała pierwszy casting do filmu, więc tak, spędziłam te jej dorosłe życie przy niej (...) Ta rzecz, której mi najbardziej brakuje i do dzisiaj łapie się na tym, że obojętnie co mi się w ciągu dnia wydarzy to chwytam za telefon, chciałabym jej to opowiedzieć... Często się łapię jak jadę do Jarka i dzieci to mówię, że jadę do Ani... Anię kochała kamera jak nikogo na świecie, ona była zawsze naturalna. To jest wszystko kwestia wychowania, że nigdy ten świat jej nie zepsuł. To ją wyróżnia od wielu, wielu celebrytów.