Media od razu zauważyły pojawienie się Weroniki Marczuk podczas ostatniego nagrania "You Can Dance". Okazuje się, że pojawienie się byłej jurorki nie było przypadkowe!

Jak donosi "Super Express" stacja chce przywrócić ją do "medialnego życia".



- Stacja ma plany związane z Weroniką, dlatego też została zaproszona do programu. Za rok będzie już 7. edycja programu, a widzowie lubią być zaskakiwani. TVN też lubi wprowadzać liczne zmiany, aby dany format był ciekawszy. Na przykład to, że w niektórych zagranicznych edycjach "You Can Dance" pojawia się czwarty juror - zdradza "Super Expressowi" osoba z produkcji programu.

Zdaje się, że TVN powoli oswaja widzów z Marczuk. Wszyscy już zapomnieli po skandalu z Agentem Tomkiem?



