Po głośnej aferze z agentem Tomkiem, Weronika Marczuk wreszcie wróciła do świata show-biznesu. Wszystko wskazuje na to, że udział w „Tańcu z Gwiazdami” opłacił się nieco zapomnianej celebrytce. Marczuk odzyskała sympatię widzów i postanowiła zadbać o własną przyszłość.

Okazuje się, że Weronika Marczuk chce wyprodukować właśnie teleturniej sportowy!

- Właśnie zakończyliśmy pracę nad ciekawym teleturniejem o tematyce związanej z piłką nożną z udziałem kibiców i gwiazd. Zainteresowana jest nim jedna telewizja w Kijowie. Będziemy próbowali zachęcić również nasze polskie stacje do emisji programu- zdradziła w rozmowie z magazynem „Party” celebrytka.

Chcielibyście zobaczyć program przygotowany przez byłą żonę Cezarego Pazury? Czy Weronika Marczuk odniesie sukces?

