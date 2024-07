Od kiedy Weronika Marczuk pojawiła się w „Tańcu z Gwiazdami” rozpoczęły się spekulacje, czy celebrytka na stałe powróci do telewizji. Według najnowszych doniesień Marczuk chciałaby znowu zasiąść w jury programu „You Can Dance”, w którym razem z Michałem Pirógiem i Agustinem Egurrolą oceniała młodych tancerzy.

Okazuje się, że Weronika może liczyć na wsparcie swojego kolegi, który znowu chciałby współpracować z byłą jurorką.

- Nie ja o tym decyduję, ale bardzo lubię Weronikę i nie miałbym nic przeciwko gdyby wróciła do programu. Byłoby sympatycznie gdyby była czwórka jurorów- stwierdził w rozmowie z „Faktem” Agustin Egurrola.

Wy również chcielibyście, żeby Weronika Marczuk wróciła do „YCD”?

