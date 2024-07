Marcin Wyrostek, który wygrał program „Mam talent”, rozpoczął właśnie współpracę z Kayah! Akordeonista zdobył nie tylko serca publiczności, ale i serce piosenkarki.

Artyści poznali się na jednej z imprez. Marcin odważył się wtedy zapukać do drzwi garderoby piosenkarki i tak zaczęła się ich znajomość. Kiedy Kayah dostała zamówienie na stworzenie francuskich piosenek wiedziała, że akordeon będzie pasować do klimatu utworów. Poprosiła wówczas muzyka o pomoc przy projekcie. Wyniki współpracy tak bardzo spodobały się Kayah, że postanowiła zaprosić Wyrostka do wspólnego koncertowania. Piosenkarka jest pod ogromnym wrażeniem talentu Marcina.

-Jest naprawdę bardzo fajnym, bardzo skromnym człowiekiem. Jest niezwykle utalentowany, ma niesamowitą muzykalność - mówiła Kayah w „Dzień dobry TVN”.

Już jutro odbędzie się koncert duetu Kayah i Wyrostek. Jeśli publiczności spodoba się ich wspólne granie, to niewykluczone, że artyści znowu połączą siły.

Gratulujemy Marcinowi i życzymy sukcesów!

Reklama

Tulipan