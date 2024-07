8 listopada będzie mieć premierę mini reportaż Marcina Prokopa "Obsesja doskonałości". Dziennikarz pojechał do Korei Południowej i sprawdził, jacy są Koreańczycy jako społeczeństwo. Niestety, doszedł do smutnych wniosków... nawet więcej, znalazł podobieństwa między polskimi i koreańskimi mężczyznami.

Ludzie w szczęściu wyrażanym w polskich złotych, dolarach albo jak w Korei w wonach potrafią się pogubić. Korea trochę przypomina mi Polskę. Jest to miejsce na ziemi rozszarpane przez historię i przez liczne wojska przetaczające się z lewa na prawo. Szukałem tych podobieństw w mentalności Koreańczyków i Polaków.

Tak jak u nas kupujesz napoje chłodzące, tak i u nich kupujesz alkohol, bo jest to jeden ze sposobów ucieczki przez frustracją, przed presją, która ich tam dotyka na każdym kroku, więc po prostu panowie wychodzą z biura, wrzucają monetę, kupują z automatu wino żeńszeniowe i walą. Na ulicy obejmując się i płacząc sobie w rękaw. Bo mężczyźni w Korei, jak zresztą w Polsce, na co dzień są twardzielami.

Potrafimy być czarujący, wzruszający, rozemocjonowani, w momencie kiedy spirytus zaczyna krążyć w żyłach a na co dzień twarda twarz. Stalowy kręgosłup - mówi nam Marcin Prokop.