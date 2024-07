Marcin Mroczek w rozmowie z tabloidem przyznał, że ma nadzieję, że jego synek nie będzie zazdrosny o dziecko, które już wkrótce pojawi się na świecie.

Nie mam pewności, czy Ignaś zdaje sobie sprawę z tego, że wkrótce będzie miał rodzeństwo. Chętnie jednak przytula się do brzuszka mamy. Próbujemy go uświadomić w tym, że niedługo nie będzie sam na tym świecie. Mały z pewnością będzie się cieszył z rodzeństwa. Uwielbia dzieci. Jak mój brat przyjeżdża do nas ze swoją córką, to on jest nią zauroczony. Mam nadzieję, że tu również będzie podobnie i Ignaś nie będzie zazdrośnikiem, tylko opiekuńczym bratem- przyznał aktor.