Dawid Kubacki już niedługo po raz drugi zostanie tatą! Skoczek pokazał urocze zdjęcie z ciężarną żoną 

Ten rok dla Dawida Kubackiego kończy się naprawdę pięknie! Skoczek tuż przed wtorkowym konkursem Turnieju Czterech Skoczni został tatą - na świat przyszła jego pierwsza pociecha. Sportowiec po zakończonym konkursie opublikował na swoim Instagramie wzruszający wpis, a także pochwalił się pierwszym zdjęciem córeczki. Zobaczcie sami! Zobacz także: Tak Marta Kubacka kibicowała mężowi na Turnieju Czterech Skoczni. Oto pocałunek zwycięzcy! Dawid Kubacki pokazał córeczkę Ten dzień Dawid Kubacki zapamięta do końca życia. 29 grudnia, w Nowym Targu, urodziła mu się córeczka Zuzia. Szczęśliwa wiadomość dotarła do skoczka tuż przed pierwszym konkursem Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Gdy emocje związane z konkursem i wiadomością o tym, że został tatą opadły, Dawid Kubacki postanowił zamieścić wpis w swoich mediach społecznościowych. Chciałabym, żeby mój umysł był stabilny jak moje narty, dzisiaj było wiele wielkich emocji. Zostałem ojcem i mogliśmy skoczyć w konkursie - napisał Dawid Kubacki. Skoczek zamieścił również dwa zdjęcia - pierwsze, na którym pozuje on sam tuż po zakończeniu serii skoków, a na drugim widzimy jego śliczną córeczkę Zuzię. Pod postem oczywiście pojawiło się mnóstwo gratulacji od fanów. - Zuzki to fajne dziewczyny, gratulacje ❤️ - Gratulacje, niech się chowa zdrowo 😘❤️😍🔥 - Śliczna! Gratulacje! ❤️❣️ - Gratulacje dla Was ❤️💜 - piszą fani. Skoczek jest w związku małżeńskim z Martą Kubacką. Sportowiec poprosił ukochaną o rękę w 2018 roku na wakacjach w Egipcie, a już rok później w maju zostali mężem i żoną. Z kolei w 2020 roku ich rodzina powiększyła się! Jeszcze raz serdecznie gratulujemy! Zobaczcie...