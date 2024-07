1 z 9

Marcin Mroczek już wkrótce po raz drugi zostanie tatą. Zaledwie wczoraj gwiazdor "M jak miłość" pochwalił się, że jego żona jest w ciąży. Aktor, który od kilku dni z rodziną wypoczywa w Hiszpanii, pokazał urocze zdjęcie ciężarnej Marleny z ich synkiem, Ignasiem. Pod fotką pojawiło się bardzo dużo wpisów z gratulacjami, za które teraz Marcin Mroczek postanowił podziękować swoim fanom. Przy okazji młody tata zdradził, jak się czuje tuż przed powiększeniem swojej rodziny.

Dziękuję wszystkim za gratulacje???? Jestem cholernie szczęśliwy, bo ten rok pokazał ile radości, optymizmu, wiary, uśmiechu (czasem łez, nie tylko szczęścia????) spełnienia, poświęcenia, luzu, beztroski, fanu, zabawy,odkrywania na nowo, nieprzespanych nocy, podziwu, zaskoczenia, pracy, nauki, bezwarunkowej miłości i wielu innych emocji i wrażeń wprowadza w życie dziecko???? Uśmiech nie schodzi mi z twarzy???? jak dowiedziałem się że po raz 2 zostanę Tatą . Nie wiem czy będzie łatwiej, czy trudniej? Tak samo, czy zupełnie inaczej? Ale wiem jedno - tego pragnęliśmy???? a najbardziej chyba Ignaś patrząc jak bawi się z innymi dziećmi???? Dzięki raz jeszcze????????????????- napisał na Instagramie.

Jeszcze raz gratulujemy szczęśliwym rodzicom! A Was zapraszamy do obejrzenia naszej galerii w której znajdziecie zdjęcia z wyjazdu Marcina Mroczka do Hiszpanii.

Zobaczcie, jak wypoczywają na wakacjach!

