Małgorzata Lewińska ogromną popularność zdobyła jako aktorka komediowa, a prawdziwym hitem z jej udziałem były dwa seriale "Sąsiedzi" i "Lokatorzy". To w nich aktorka od 2001 roku grała zabawną Patrycję Cwał-Wiśniewską i to właśnie ta rola przyniosła jej rozpoznawalność. Prywatnie aktorka jest mamą czwórki dzieci, a teraz pokazała nowe zdjęcie i już wkrótce będzie mogła odnaleźć się w nowej roli, bo zostanie babcią.

Małgorzata Lewińska w czerwcu skończyła 53-lata i nadal jest aktywna zawodowo. Obecnie kariera aktorki skupia się na teatrze, ale w jej życiu prywatnym też czekają na nią spore zmiany. Jak wiadomo, Małgorzata Lewińska jest mamą czwórki dzieci. Jej najstarsza córka Anastazja urodziła się w 1993 roku, kiedy aktorka jeszcze studiowała i była owocem małżeństwa z poetą Krzysztofem Feusette. Para rozwiodła się, a od lat Małgorzata Lewińska jest związana z Bartoszem Mireckim, fotografem. Para wspólnie doczekała się trójki dzieci: córka Helena urodziła się w 1999 roku, a bliźniacy: Antoni i Franciszek przyszli na świat w 2024 roku, kiedy aktorka miał 43 lata.

To było rzeczywiście bardzo duże zaskoczenie. Ja dość szybko zrobiłam USG i ta moja reakcja u pana doktora robiącego badanie była śmiechem histerycznym. No bo jak miałam zareagować? Tylko śmiechem. Był moment przerażenia, zanim się jeszcze dowiedziałam, że bliźnięta. Bliźnięta w ogóle rozbroiły jakiekolwiek obawy. Paradoksalnie. Zamiast jeszcze bardziej zaniepokoić przyszłością, to one rozbroiły bombę

- pisała na swoim blogu.