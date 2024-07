Marcin Meller zamieścił poruszający wpis na swoim profilu na Facebooku. Dziennikarz napisał, że poddał się badaniu kolonoskopii, by wykluczyć zmiany nowotworowe w jelicie grubym. Badanie wykazało, że Marcin Meller jest całkowicie zdrowy. Dziennikarz od kilku lat promuje badania profilaktyczne dla mężczyzn i zachęca do badań profilaktycznych. Wiąże się to z jego osobistą tragedią. Osiem lat temu na nowotwór jelita grubego zmarł ojciec Marcina Mellera. Od tej pory dziennikarz stawia sobie za punkt honoru zachęcanie innych mężczyzn, by poddawali się kolonoskopii. Okazuje się, że jego apele spotkały się z dużym odzewem! Jeden z jego fanów napisał nawet, że dzięki niemu poddał się badaniu, które wykryło u niego wczesne stadium raka. Na szczęście całkowicie wyleczalne.

Kilka miesięcy temu namawiałem Was do kolonskopii, profilaktycznych badań jelita grubego na obecność nowotworu. Wcześnie wykryty jest uleczalny, zdiagnozowany za późno zabija, tak jak mojego tatę przed ośmiu laty. Apel wywołał olbrzymi oddźwięk, mnóstwo ludzi zgłosiło się na badania. Najpiękniejszy skutek to mejl od pewnego ojca, który za moją sprawą poszedł się zbadać, okazało się, że ma wczesny etap nowotworu. Do opanowania, będzie żył, dziękował, że podarowałem jego dzieciom kolejne lata z ojcem. Dzisiaj zbadałem się ja (po raz drugi, pierwszy raz po śmierci taty). I wiecie co? JESTEM CZYSTY JAK SUMIENIE NIEMOWLAKA!:-) Już się cieszę na koszarowe żarciki moich kumpli jak to sobie wsadzałem rurkę w tyłek. Niech mają radość, moja i tak jest większa:-) Otworzę sobie dzisiaj dobre wino i namawiam ponownie: skończyliście 40 lat? Idźcie się zbadać! Jesteście w grupie ryzyka, to zbadajcie się nawet po 30-tce! Świat wydaje mi się dzisiaj szczególnie piękny. Dołączcie - napisał Marcin Meller na swoim profilu.

A jak to jest u Was? Badacie się profilaktycznie?

Marcin Meller zachęca do profilaktycznych badań jelita grubego.

