Już od jakiegoś czasu fani zastanawiają się, czy skoro Marcin i Dominika zdecydowali się na wspólne tatuaże, to może nie planują też ślubu czy potomka. Pewien internauta postanowił zapytać wprost, a tancerz błyskawicznie odpowiedział.

Marcin Hakiel przerwał milczenie nt. kolejnego dziecka

Trudno zaprzeczyć, że życie uczuciowe Marcina Hakiela, od czasu głośnego rozwodu z Kasią Cichopek, budzi ogromne zainteresowanie. Fanów cieszy też fakt, że obecną relacją ochoczo chwali się na forum publicznym, a nawet zabiera ukochaną na eventy. Wygląda na to, że internauci w końcu odcięli mu etykietę "ex męża znanej aktorki" i przestają go o nią wypytywać, choć ostatnio zdawało się, że to partnerka Marcina publicznie wbiła szpilę Cichopek.

Niedawno też spore zamieszanie wywołały wspólne tatuaże, które zakochani sobie zrobili, tatuując na palcach serdecznych pierwszą literę imienia partnera. Co poniektórzy uznali to za zbyt szalony pomysł, ale spora część stwierdziła, że jest to dowód tego, iż Marcin i Dominika traktują się bardzo poważnie i planują wspólną przyszłość.

Przy okazji Q&A, które pod postem urządził tancerz, fani próbowali wyciągnąć od niego jak najwięcej informacji na temat zamiarów wobec partnerki. Pojawiło się nawet bezpośrednie pytanie o to, czy chcieliby powiększyć rodzinę.

Chciałby pan sfinalizować związek z Dominiką? Planujecie powiększenie rodziny? - dopytywał internauta.

Marcin nie zamierzał tego omijać. Jego słowa zdają się wyraźnie sugerować, że myśli on o kolejnym potomku.

More kids more fun (z ang. więcej dzieci, więcej zabawy)

Warto też wspomnieć, że przy okazji niedawnej rozmowy z Żurnalistą, Marcin również wyraził chęć na powiększenie rodziny.

Chciałbym mieć jeszcze dzieci, ale ja nie mam tak, że muszę je mieć. To jest super u faceta... Mam ''cztery dychy'', więc nie muszę mieć już tych dzieci, ale generalnie chciałbym mieć, bo to jest super. Uważam, że małe dzieci są genialne i to jest takie ciepło w domu, jest coś takiego fajnego

Ciekawe, jakie zdanie na ten temat ma Dominika.

