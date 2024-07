Aleksandra Grysz, dobrze znana widzom "Pytanie na śniadanie" obecnie odlicza dni do porodu. Nie każdy wie, ale dziennikarka rok temu straciła córeczkę. W poruszającym wpisie 28-latka wróciła do tamtych chwil. Ciężko powstrzymać łzy.

Wkrótce zostanie mamą. Aleksandra Grysz o stracie pierwszego dziecka

Aleksandra Grysz i Tomasz Tylicki wkrótce powitają na świecie dziecko. Para prezenterów, dobrze znana widzom "Pytania na śniadanie" chętnie relacjonuje przygotowania do tej nowej roli. 28-latka nie ukrywa, że założenie rodziny było jej największym marzeniem i już nie może doczekać się przyjścia maleństwa na świat. Kilka tygodni temu para wyznała, że urodzi się chłopiec, któremu planują dać na imię Tymek. Nie każdy wie, ale za parą bardzo trudne chwile.

Rok temu Aleksandra Grysz z "Pytania na śniadanie" straciła ciążę i bardzo to przeżyła. Dziennikarka we wzruszającym wpisie wróciła do tamtych chwil.

Aleksandra Grysz opublikowała wzruszający wpis na Instagramie. Prezenterka przyznała, że równo rok temu straciła córeczkę.

Dokładnie rok temu tego dnia wyszłam ze szpitala po utracie córeczki. Dziś odliczam dni do spotkania z moim synkiem. - napisała Ola Grysz.

28-latka podkreśliła, że przez ten rok zmieniło się bardzo wiele i jest z siebie dumna.

Życie potrafi zaskoczyć… zaledwie rok, a zmienił tak wiele. Jestem z siebie naprawdę dumna. Przetrwałam bardzo trudny czas i dziś czekam na swoje największe szczęście. Szczególnie mocno myślę dziś o każdej z Was, która jest w tym miejscu, w którym ja byłam rok temu.Wy też przetrwacie i dla Was też jeszcze zaświeci słońce.Naprawdę w to wierzę - dodała.

Dziennikarka mogła liczyć na ogromne wsparcie od fanów.

Piękny przekaz dla wszystkich kobiet, które przeżyły to co Ty… dużo zdrowia dla Was

Piękne to napisałaś, kobieta to siła.

Jesteś niesamowita. Jeszcze chwila i rozpoczniecie przepiękną podróż z małą istotą u boku - wspierają ją fani.

Życzymy dużo zdrowia dla przyszłej mamy i maleństwa.

