W pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami' z programem musiała pożegnać się Marta Wierzbicka. Dotarliśmy jednak do głosowania widzów i okazało się, że to nie ona dostała najmniej sms-ów, a Marcelina Zawadzka i Rafał Maserak. Przypomnijmy: Mamy wyniki głosowania sms w "TzG". Wierzbicka wcale nie była ostatnia

Miss Polonia i przystojny tancerz obawiali się, że to oni odpadną wczoraj z rywalizacji, dlatego też już podczas prób dawali z siebie wszystko. Dodatkowo Marcelina zdecydowała się postawić na seksapil. Na parkiecie pojawiła się w skąpym body, odsłaniającym jej wszystkie walory. Jak widać, zadziałało to w stu procentach - i na jurorów, i na publiczność. Para spokojnie przeszła do kolejnego etapu.

