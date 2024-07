Najchętniej oglądanym show z udziałem sław, pozostanie polsatowski "Taniec z Gwiazdami". Uczestnicy show dają z siebie wszystko, by jak najlepiej wypaść na parkiecie. W programie pojawia się również mnóstwo gwiazd niespodzianek. Przypomnijmy: Farna w bardzo kusej sukience w "Tańcu z Gwiazdami". Odsłoniła zgrabne nogi

Dla gwiazd program jest szansą nie tylko, żeby nauczyć się wielu tańców, ale i okazja do zrzucenia zbędnych kilogramów. Wielogodzinne ćwiczenia na siłowni doskonale wpłynęły na sylwetkę m.in. Marceliny Zawadzkiej. Miss Polonia pochwaliła się, ile już schudła. Gwiazda rzadko kiedy się waży, ale obiecała sobie, że zrobi to ponownie po dotarciu do finału:

Schudłam co najmniej o jeden numer! Widzę to po swoich ubraniach, które stały się dziwnie luźne. Na początku udziału w show ważyłam się u naszego programowego lekarza Tomasz Trojnara, bo nie mam w domu wagi. Obiecałam sobie, że jeżeli dotrwam do finału zważę się ponownie w ostatnim odcinku - przekonuje

Gratulujemy i życzymy kolejnych centymetrów mniej. Już dziś Marcelina zaprezentuje się w kolejnej seksownej kreacji w "Tańcu z Gwiazdami" w Polsacie.

