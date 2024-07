Marcelina Zawadzka i Mikołaj Roznerski zdecydowali się zamieszkać razem? Taka informacja pojawiła się w "Fakcie". Para spotyka się zaledwie od dwóch miesięcy, czyżby ich związek już stał się na tyle poważny, by podjęli decyzję o wspólnym mieszkaniu? Tabloid pisze, że Mikołaj Roznerski wprowadził się do mieszkania Marceliny Zawadzkiej, które mieści się w jednej z warszawskich kamienic. Co więcej, "Fakt" pisze, że Mikołaj zamierza kupić dom, w którym zamieszka z Marceliną w przyszłości. Aktor ma planować założyć rodzinę ze swoją ukochaną. Jaka jest prawda? Sprawdziliśmy!

Reklama

Zobacz też: TYLKO U NAS! Zawadzka o związku z Roznerskim "Nie zdradziliśmy nic wcześniej, chcieliśmy by ten czas był tylko dla nas"

Marcelina Zawadzka i Mikołaj Roznerski mieszkają razem?

Marcelina Zawadzka i Mikołaj Roznerski nie zamieszkali razem. Informacje o wspólnym mieszkaniu pary są nieprawdziwe.

Zobacz także

Mikołaj nie wprowadził się do mieszkania Marceliny. To bzdura. Marcelina mieszka w swoim mieszkaniu, a Mikołaj z synem - w swoim. Wspólne mieszkanie jeszcze przed nimi. Mają czas - mówi w rozmowie z Party.pl znajomy pary.

I wszystko jasne!

Polecamy: Motyle w brzuchu, rozproszone myśli – zauroczenie a zakochanie

Marcelina Zawadzka i Mikołaj Roznerski to obecnie jedna z najgorętszych par w polskim show-biznesie.

Reklama

Para już nie kryje się ze swoim uczuciem, lecz na wspólnie mieszkanie jeszcze przyjdzie czas.