Wczoraj poinformowano oficjalnie o rozpoczęciu zdjęć do nowego serialu "Miłość na bogato", który będzie realizowany przez stację Viva. Główną rolę w produkcji dostała Marcela z "Top Model 3". Przypomnijmy: Marcela została aktorką! Dostała rolę w nowym dużym serialu

W sieci zawrzało i od razu pojawiły się komentarze, że Marcela porzuca karierę w modelingu na rzecz aktorstwa i działalności w show-biznesie. Nic bardziej mylnego - w rozmowie z AfterParty.pl Leszczak zdradza, że udział w "Miłości na bogato" nie koliduje z jej zobowiązaniami jako modelki, a cały projekt otrzymał błogosławieństwo jej macierzystej agencji, D'Vision.



Udział w tym serialu to dla mnie ogromna przygoda i frajda, bo nigdy nie próbowałam swoich sił w aktorstwie - oprócz realizacji filmowych na potrzeby programu "Top Model". Idea "Miłości na bogato" zakłada, że wszyscy bohaterowie są aktorami-amatorami, więc na planie czuję się bardzo komfortowo. Udział w tym projekcie był od samego początku przedyskutowany z moją agencją, która nie widziała żadnych przeszkód. Grafik zdjęć do serialu jest tak ułożony, żebym mogła dalej uczestniczyć w castingach do pokazów i sesji zdjęciowych, tak jak robiłam od pierwszego dnia po zakończeniu "Top Model". Jestem i chcę być przede wszystkim modelką - tłumaczy w rozmowie z AfterParty.pl Marcela.