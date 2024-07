1 z 12

Marcela Chmielowską, która jest polską kandydatką w wyborach Miss Universe właśnie przebywa w Miami, gdzie przygotowuje się do tego prestiżowego konkursu wraz z innymi dziewczynami ze świata. Na Facebooku pochwaliła się kilkoma zdjęciami z pobytu tam, gdzie pozuje wraz z innymi kandydatkami. Nasza reprezentantka prezentuje się fantastycznie i widać, że odnajduje się wśród międzynarodowej ekipy.

Oprócz fotografii z hotelu i przygotowań do sesji, Chmielowska pochwaliła się także tuż przed wylotem tym, co zabierze ze sobą w podróż. Zawartość jej walizki jest imponująca. Kilkanaście par butów, spora ilość biżuterii i nie mniej torebek to tylko mała część garderoby Polki. Oprócz tego nasza kandydatka zabrała ze sobą dużo sukienek, stroje kąpielowe i wszystkie inne rzeczy niezbędne do funkcjonowania tam. Wybory już 25 stycznia, a my trzymamy kciuki za Marcelę.