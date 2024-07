Marc Jacobs nago!

W ostatni weekend cały świat mówił o wpadce projektanta Marca Jacobsa, który przez przypadek opublikował na Instagramie swoje nagie zdjęcie. Podpisał je: "Jest twój do spróbowania!". Najwyraźniej zdjęcie miał trafić do jego ukochanego, a nie do Internetu! Projektant szybko zdał sobie sprawę ze swojej wpadki i usunął fotkę. Jednak internauci szybko zauważyli zdjęcie i ściągnęli je, dlatego cały czas można je znaleźć w sieci.

Śladami ulubionego projektanta amerykańskich gwiazd poszedł Dawid Woliński. Woliński wprowadził w polskim show-biznesie modę na zdjęcia w windzie. Czyżby teraz chciał zapoczątkować kolejny trend? Juror programu “Top model” wrzucił właśnie na swój instagramowy profil zdjęcie spod prysznica. Jest na co popatrzeć!

Dawid Woliński Instagram:

