Karolina Malinowska na łamach magazynu „Party” ocenia stylizacje celebrytek. Tym razem postanowiła skomentować ultrakrótką sukienkę, w której jakiś czas temu Doda pojawiła się na imprezie „Maxima”. Kreacja piosenkarki nie przypadła do gustu modelce…

- Straszne! Sukienka nadaje się tylko do jazdy figurowej na łyżwach, a nie na salony. Doda wygląda wulgarnie i wcale nie seksownie, a tanio. Nie wiem co się stało z tą dziewczyną- oceniła Karolina Malinowska.

Doda uwielbia być w centrum uwagi, jednak czy tym razem nie przesadziła? Zgadzacie się z oceną Karoliny Malinowskiej?

