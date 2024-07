Małgorzata Socha planuje niedługo wyjazd za Ocean. Jako pierwsi informowaliśmy, że już we wrześniu wraz z ekipą teatru 6. piętro zagra kilka spektakli "Polityka" dla Polonii w Nowym Jorku oraz Chicago. Zobacz: Małgorzata Socha jedzie we wrześniu do USA. Wiemy po co i na jak długo!

Reklama

Wszyscy zastanawiają się, czy Małgorzata weźmie ze sobą córeczkę. Jak informuje nowy "Flesz", jak najbardziej! Zosią zajmie się niania. W ciągu dnia Socha nie ma prób, więc ma nadzieję, że będzie miała czas na zwiedzanie.

Kiedy Socha będzie pracowała, małą zajmie się niania. Przedstawienia są wystawiane głównie wieczorami, więc Małgosia ma nadzieję, że w ciągu dni będzie miała czas dla córki. Kto wie, może uda im się nawet pozwiedzać - mówi koleżanka gwiazdy

Mąż aktorki, Krzysztof, zostaje w Warszawie. Zatrzymują go tu obowiązki zawodowe.

Reklama

Zobacz: Małgorzata Socha uwielbia swoją nową torbę... Wydała na nią 18 tysięcy złotych