W połowie września Małgorzata Socha poleciała do Stanów Zjednoczonych na objazdowe tournee ze spektaklem "Polityka". Socha postanowiła połączyć obowiązki zawodowe z rodzinnym wypoczynkiem, dlatego do USA zabrała ze sobą męża i 2-letnią córeczkę Zosię. To była pierwsza tak daleka podróż dziewczynki, ale, jak się okazało, córka aktorki ośmiogodzinny lot zniosła bardzo dzielnie.

Gosia dawano już planowała rodzinny wyjazd do USA. Będzie tam głównie w pracy, ale wygospodaruje tez czas na zakupy i zwiedzanie – zdradza informator „Flesza”.

