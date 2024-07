1 z 8

Małgorzata Socha pojawiła się na noworocznym obiedzie gwiazd z dziećmi w restauracji Jeffs. Aktorka zawsze umie dobrać stylizację do sytuacji - wybrała zabawną bluzę z Myszkami Miki. Gwiazda "Przyjaciółek" po raz kolejny udowodniła, że szarość nie musi być nudna. Do całości dobrała modną torbę Chloe (koszt to około 2500 złotych).

Jak prezentowała się aktorka na obiedzie? Nam się bardzo podoba:)

