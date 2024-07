Małgorzata Socha opublikowała zaskakujące zdjęcie z synkiem z okazji jego urodzin i po raz pierwszy pokazała twarz chłopca. Staś skończył już cztery lata i doskonale bawił się wśród przyjaciół na sali zabaw. Motyw przewodni na urodzinach synka Małgorzaty Sochy był ten sam, który Marina zaplanowała dla 4-letniego Liama. Chłopcy mają podobne zainteresowania. Zobaczcie relację z urodzin synka Małgorzaty Sochy.

Małgorzata Socha hucznie świętuje 4. urodziny Stasia!

Małgorzata Socha jest mamą trójki dzieci, najstarsza córka aktorki Zosia ma już osiem lat, Basia 5, a najmłodszy Staś właśnie świętował swoje czwarte urodziny. Z tej okazji gwiazda serialu "Przyjaciółki" urządziła dla synka przyjęcie w sali zabaw, gdzie w towarzystwie bliskich i przyjaciół mógł do woli cieszyć się tym wyjątkowym dniem. Oczywiście na urodzinach nie zabrakło pięknego tortu, a motywem przewodnim urodzin byli superbohaterowie, ulubioną postacią Stasia wydaje się być Batman. Bohaterowie Marvela byli też motywem głównym na urodzinach Liama, które Marina i Wojciech Szczęsny niedawno świętowali.

Małgorzata Socha z okazji urodzin Stasia po raz pierwszy zdecydowała się pokazać zdjęcie z synkiem, na którym widać jego buzię. Do tej pory aktorka nie pokazywała twarzy swoich dzieci. Tym razem zrobiła wyjątek. Sami spójrzcie na uroczą fryzurę Stasia!

Syn Małgorzaty Sochy na przyjęciu bawił się doskonale i wydać, że aktywnie spędzony czas to jest to, co lubi najbardziej. Zobaczcie więcej zdjęć z urodzin 4-letniego Stasia.

