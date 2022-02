Małgorzata Socha pokazała męża. To naprawdę rzadki widok!

Choć Małgorzata Socha rzadko wpuszcza fanów do swojego życia prywatnego, razem zrobiła wyjątek. Aktorka pochwaliła się partnerem. "Patrzcie, jakiego przystojniaka spotkałam".

Świat show-biznesu przyzwyczaił nas do tego, że związki gwiazd potrafią trwać bardzo krótko, ale Małgorzata Socha z pewnością należy do wyjątków. Aktorka od wielu lat jest szczęśliwą żoną Krzysztofa Wiśniewskiego, z którym ma już trójkę dzieci. Artystka wraz z mężem wychowują Zofię, Barbarę i Stanisława. Para zawarła związek małżeński w 2008 roku i jak na razie trudno znaleźć jakiekolwiek informacje o kryzysie ich relacji, co tylko potwierdza, że Małgorzata Socha unika skandali. Bardzo rzadko też pokazuje swoją rodzinę w mediach, jednak niedawno zrobiła wyjątek i pochwaliła się ukochanym.

Małgorzata Socha i jej mąż korzystają z zimowej aury

Chociaż zdarzyło się już, że Małgorzata Socha pokazała partnera fanom, to aktorka robi to niezwykle rzadko. Biorąc pod uwagę głośne rozstania jej show-biznesowych kolegów i koleżanek, trudno się dziwić temu, że artystka woli nie otwierać drzwi do swojego życia prywatnego. Tym razem Małgorzata Socha dała się jednak ponieść podczas zimowego urlopu i pochwaliła się fotką z Krzysztofem Wiśniewskim. Nie szczędziła ukochanemu słodkich słów.

Patrzcie jakiego Przystojniaka spotkałam! Ciekawe, skąd go znam? - napisała na swoim Instagramie.

Kto rano wstaje ten ma szansę zjechać po sztruksiku - dodała

Para korzysta z dobrej pogody i spędza czas na słonecznym, ośnieżonym stoku. Pod sesją Małgorzaty Sochy pojawiły się miłe komentarze innych gwiazd. Czułe zdjęcia aktorki spodobały się między innymi Julii Kamińskiej, Anicie Werner, Kindze Rusin i Katarzynie Zielińskiej.

A jak wam się podobają fotografie Małgorzaty Sochy ze stoku? Wszystko wskazuje na to, że małżeństwo bawiło się wspaniale.