Małgorzata Socha wybrała się na przedświąteczne zakupy i zapakowała do swojego elektrycznego Mercedesa całkiem pokaźną ilość toreb. Wydaje się, że aktorka może zaliczyć wypad na miasto ze stylistką do udanych. Paparazzi przyłapali gwiazdę "Przyjaciółek" podczas buszowania po sklepach. Małgorzata Socha kompleksowo uzupełniła swoją garderobę.

Małgorzata Socha szaleje na zakupach i wybiera bieliznę! Zdjęcia paparazzi

Małgorzata Socha jako jedna z najpopularniejszych i najlepiej ubranych gwiazd od czasu do czasu pojawia się w znanych warszawskich butikach, gdzie uzupełnia swoją garderobę. Tym razem aktorce towarzyszyła znana stylistka Alicja Werniewicz. Prywatnie obie panie przyjaźnią się i wygląda na to, że wspólne zakupy to dla nich prawdziwa przyjemność. Małgorzata Socha pod czujnym okiem stylistki wybierała kolejne ubrania, a przymiarek było całkiem sporo. Koniecznie zobaczcie zdjęcia!

Gwiazda "Przyjaciółek" na zakupy wybrała dopasowane spodnie, długie kozaki, ciepły sweter oraz futrzany krótki płaszcz w jasnym kolorze. Trzeba przyznać, że Małgorzata Socha nawet w codziennym wydaniu wygląda świetnie.

Zobaczcie więcej zdjęć aktorki. Małgorzata Socha swoją stylizację uzupełniła swoją ulubioną torbą od Chanel za 25 tys. zł.

