Joanna Opozda świętuje roczek Vincenta. Pierwszy raz pokazała twarz syna!

Joanna Opozda po rozstaniu z Antonim Królikowskim, w stu procentach skupia się na wychowaniu małego Vincenta. Do tej pory ani ona ani jej były partner nie zdecydowali się pokazać zdjęcia małego Viniego nie zasłaniając mu twarzy. Tym razem Joanna Opozda zdecydowała się pokazać zdjęcie synka, nie zasłaniając mu twarzy emotikoną. Sami zobaczcie dlaczego. Joanna Opozda pokazała nowe zdjęcie syna. Nie zasłoniła twarzy dziecka Antoni Królikowski i Joanna Opozda czekają na rozwód. Antoni Królikowski opublikował wymowne nagranie w dniu rocznicy ślubu z Opozdą , dając do zrozumienia, że ostatni rok był "dziwny". Joanna Opozda spędziła rocznicę ślubu w Łańcucie z synem. Zafundowała sobie również nową fryzurę, którą pochwaliła się w sieci. Jednak to nie koniec zaskakujących wpisów. Joanna Opozda po raz pierwszy zdecydowała się na opublikowanie zdjęcia synka, nie zasłaniając jego twarzy emotikonami. Nie oznacza to jednak, że pokazała jak wygląda jej synek. Aktorka postanowiła nałożyć na synka filtr z "Avatara", a zabawnym efektem podzieliła się w sieci: Tak wygląda mały avatar 😂😂😂 Zobacz także: Małgorzata Ostrowska-Królikowska pokazała zdjęcie z wnukiem. Tego dnia wypadała rocznica ślubu syna Przy okazji Joanna Opozda pokazała również swoje zdjęcie w wersji z "Avatara". Joanna Opozda i Antoni Królikowski chociaż po rozstaniu pozostają we wrogich stosunkach, co do jednego są zgodni. Do tej pory nie zdecydowali się pokazać wizerunku swojego synka. Chociaż oboje pozostają osobami publicznymi, a zdjęcia z dzieckiem pojawiają się w sieci odkąd tylko Vini pojawił się na świecie, dbają o to, by jego wizerunek pozostał anonimowy.