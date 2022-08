Małgorzata Socha szaleje z dziećmi na plaży. Internauci: "Proszę się otoczyć parawanem"

Małgorzata Socha pokazała twarz syna! Stanisław to prawdziwy słodziak

Małgorzata Socha pochwaliła się swoim szczęściem! Aktorka opublikowała na Instagramie piękne zdjęcie ze swoim synkiem i po raz pierwszy pokazała całą twarz chłopca. Stanisław ma już trzy latka i jak widać, rośnie jak na drożdżach. Synek gwiazdy serialu "Przyjaciółki" to prawdziwy słodziak! Musicie zobaczyć najnowsze zdjęcie synka Małgorzaty Sochy. Małgorzata Socha pokazała zdjęcie z synem Małgorzata Socha jest dumną mamą trójki dzieci. Gwiazda serialu "Przyjaciółki" ma dwie córki: Zosię i Basię, oraz synka Stanisława. Aktorka chętnie publikuje w sieci zdjęcia ze swoimi pociechami, ale cały czas chroni ich wizerunek i pokazuje jedynie fotki, na których nie widać ich całych twarzy. Teraz Małgorzata Socha zrobiła wyjątek i pokazała fanom na Instagramie naprawdę wyjątkwy kadr z synem! Trzecie dziecko Małgorzaty Sochy pojawiło się na świecie na początku września 2018 roku. Dziś syn gwiazdy ma już trzy latka i jest już dużym chłopcem. Dumna mama pochwaliła się swoim szczęściem i pokazała, jakim słodziakiem jest Staś! Szczęście to są chwile, które czasem tak szybko uciekają😉… trzeba umieć je przytrzymać chociaż na chwilę i cieszyć się nimi… a ja jeszcze mam z takiej chwili zdjęcie ✌🏻✌🏻✌🏻- napisała Małgorzata Socha. Tylko spójrzcie na to zdjęcie! Synek Małgorzaty Sochy skradł nasze serca.