Ten rok w show-biznesie bez apelacyjne należał do Małgorzaty Sochy. Wszystko za sprawą pierwszej ciąży. W sierpniu aktorka przywitała na świecie Zosię. Gwiazda powoli wraca już do obowiązków zawodowych. Pod koniec miesiąca wraca na plan serialu "Przyjaciółki", a w grudniu do Teatru 6. Piętro. Zobacz: Socha znalazła idealną nianię. Kto zajmie się jej córką?

Reklama

Do tej pory Socha po ciąży pojawiła się publicznie tylko raz. Była to impreza marki Tous, której jest ambasadorką. Aktorka lada chwila na dobre powróci na salony. Zwiastuje to najnowsza okładka z udziałem gwiazdy. Małgorzata pojawiła się na czołówce grudniowego miesięcznika "Cosmopolitan".

Aktorka z szerokim uśmiechem na twarzy zapozowała do zdjęcia w obcisłej niebieskiej bandażowej sukience Herve Leger z dekoltem podkreślającym piersi. Identyczną kreację można nabyć w ekskluzywnym warszawskim butiku Moliera 2 za 6 400 złotych.

Jak oceniacie aktorkę na pierwszej sesyjnej okładce po ciąży?



(fot. Cosmopolitan 12/2013)

Zobacz także

Reklama

Socha bez makijażu na zakupach w drogim butiku: